La storia più incredibile dei Mondiali di basket

(Di lunedì 4 settembre 2023) 6 agosto 2012. Quando Luol Deng stava concludendo, con un netto successo della Gran Bretagna sulla Cina, la sua prima esperienza in una Olimpiade, non poteva probabilmente immaginare quanto accadrà a partire dal 27 luglio del prossimo anno. Al tempo di quel pomeriggio londinese, Deng non avrebbe potuto neanche sognare che dodici anni dopo avrebbe avuto la possibilità di tornare ai Giochi Olimpici in una veste completamente diversa. Londra 2012 aveva come motto “Inspire a Generation”, ispirare una generazione. Londra è stata anche l’ultima Olimpiade a non vedere la partecipazione di atleti del Sud Sudan. Ottenuta l’indipendenza il 9 luglio del 2011, il riconoscimento da parte del CIO è arrivato soltanto nel 2015 a causa della guerra civile. A rappresentare il paese, tra Rio de Janeiro e Tokyo, erano stati soltanto alcuni corridori nell’atletica (tre in Brasile, due in Giappone) grazie ...