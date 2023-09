La sovranità | l’OMS e gli avvocati

(Di lunedì 4 settembre 2023) Certe persone non dovrebbero ottenere visibilità, purtroppo però noi non siamo nessuno per deciderlo, e quando la maggiore agenzia giornalistica italiana decide di dar loro spazio poi a noi tocca cercare di fare chiarezza. Mi sto riferendo a un articolo del 30 agosto apparso su ANSA, titolo: Holzeisen, ‘Italia cede una parte della suaal’ Poche righe di virgolettato: ll prossimo maggio l’Italia cederà una parte sostanziale della propriaall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Poche righe che servono a spingere la candidatura alle elezioni provinciali del 22 ottobre di Renate Holzeisen, capolista di VITA, partito altoatesino che si presenterà alle elezioni con 16 candidati. A cosa sta facendo riferimento Holzeisen? Alle nuove regole sulle emergenze sanitarie globali che, una volta definita la bozza finale ...

...'autosufficienza e le istanze di- e, nel prossimo ... nel prossimo futuro, integrare gli BRICS 11 (e non solo) con'... riferita all'Operazione Militare Speciale (), è nient'altro che ...Questi emendamenti che saranno votati nel 2024 sull'sono ...sono spaventosi e rischiano davvero di toglierci tutta la." ... che utilizzano'ossido di grafene per interagire con il ...... ad esempio attraverso la costituzione di scorte regionali e il sostegno allasanitaria dei Paesi in via di sviluppo. Sebbene'UE non sia un membro dell', la Commissione europea ...