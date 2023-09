La serie One Piece è riuscita nell' impossibile | entusiasmare il pubblico di manga e anime e quello che non li ha mai letti o visti

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Più difficile di adattare un videogioco, c'è solo trasformare in live action uno un. Per questo, quando si è saputo di Oneadattato per la tv da Netflix, all'inizio c'è c'è stato dello scetticismo. Poi, però, sapere che il progetto avrebbe coinvolto in primis Eiichiro Oda, l'autore dell'infinita storia fantasy a tutta pirateria, ha calmato gli animi, lasciando il posto ad attese altissime. Con le prime foto promozionali, i dubbi sono tornati (maledetta paura di sentirsi delusi ancora una volta… dopo, ad esempio, l'ultimo flop,di Cowboy Bebop, creato sempre per lo streamer). Per durare poco, però. Perché, con l'uscita del trailer, si è subita rilasciata piuttosto la sensazione che, sì, era tutto un po' strano rispetto a ciò a cui si era abituati, ma ci si sarebbe divertiti tanto. E così è ...