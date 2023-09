La sanità | ecco quale dovrebbe essere la priorità della prossima manovra

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

A sostenerlo è nientemeno che l'Organizzazione Mondiale della, che dieci anni fa ha ...che, allora, la sessualità può insegnarci qualcosa di davvero importante su di noi e sulla persona con ...Negli ultimi 10 anni la città si è impegnata nella transizione digitale, e il 5G viene visto come strumento chiave in settori come economia,, turismo e cultura. Oltre alla gestione energetica, ...Nel mese di gennaio il Sole24Ore pubblicava un report dell'Organizzazione mondiale per lasottolineando come quest'ultima consideri direttamente attribuibili agli inquinanti atmosferici un terzo delle morti premature dovute a infarti o ictus cerebrali, broncopneumopatie e tumori ...