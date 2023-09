La Sagra del Panino con Peperoni per la festa del “O’ Munacone”

Le iniziativeValtidone Wine Fest si sono integrate, come ormai tradizione, nel ricco calendario di eventi proposta dalla Pro Loco di Borgonovo nell'ambito delladella chisöla, che domenica ..."Sono felice di portare ancora una volta l'evento nella mia città, all'internoCastello conosciuto come il Falcone d'Italia. La nostraunisce lo svago alla cultura, valorizza la bellezza ......della(e solo per un periodo limitato di tempo). A grande richiesta sarà riproposto per alcune serate anche il "Piatto Modena a Tavola", con i prodotti tipici modenesi, a cura direttamente...

Folla a Santa Teresa Gallura, grande successo per la Sagra del Pesce Gallura Oggi

San Lupo, 4 Settembre - Ufficializzato il programma della ‘Sagra del Fagiolo della Regina’ in programma il 16 e 17 settembre a San Lupo, piccolo e grazioso ...Dall'8 al 10 settembre test di cosmetici, ma anche giochi, giostre, spettacoli teatrali e presentazioni di libri ...