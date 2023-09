La rapina a Carlos Sainz e la sicurezza a Milano | un problema di tutte le città italiane?

a Milano: parla Sainz Ieri seraSainz all'uscita dell'hotel Armani in Via della Spiga a Milano dopo esser stato avvicinato da tre uomini scambiati per tifosi è stato rapinato del suo ...Spuntano le immagini dellaai danni del pilota della Ferrari,Sainz, derubato dell'orologio del valore di oltre 300mila euro. Tre giovani marocchini di 18, 19 e 20 anni sono già stati arrestati dagli agenti della ...Che ne rubano quasi uno al giorno sottraendoli a personaggi noti, che possono permettersi i brand più pregiati.à LaSainz Ieri la mano lesta dei rapinatori si è avventata sul Richard ...

Il pilota Ferrari Carlos Sainz rapinato dall'orologio da 500mila euro a Milano MilanoToday.it

"Dopo la rapina subita dal pilota della Ferrari Carlos Sainz in pieno centro a Milano, le giustificazioni accampate oggi dal Sindaco ...Il pilota della Ferrari, con un post su X, ha parlato di quanto avvenuto domenica sera davanti all’Armani Hotel. Poi i ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri e alla Poliz ...