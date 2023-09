La Promessa si allunga per trainare Pomeriggio Cinque (anticipazioni)

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 settembre 2023) LaLada lunedì 4 a venerdì 9 settembre 2023 S1 Ep66 – Alonso, al suo ritorno, è accolto dall’affetto di Catalina. Manuel è sempre in stato letargico e preoccupa tutti a Palazzo. Jimena non sembra reagire al dispiacere e diventa sempre più tesa. Jana di nascosto e con l’appoggio di Mauro, riesce a entrare in camera di Manuel per verificare il suo stato e offre di effettuare dei massaggi per ristabilire la circolazione e combattere decubito e atrofia muscolare. Padre Camilo diventa sempre più inviso alla servitù e alle cuoche. Camilo se ne lamenta con Petra fomentandone la reazione. Intanto il falso preteil suo soggiorno con una finta scusa inventata di getto da Petra per sostenerlo. Cruz è distrutta e soffre per Manuel. Romulo tiene duro ma sembra perdere fiducia, anche da ...