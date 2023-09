La Promessa | anticipazioni 5 settembre | Lope viene cacciato? Scoppia una coppia protagonista

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 4 settembre 2023) La: la telenovela spagnola ci terrà compagnia anche durante la nuova stagione televisiva. Tra domestici e “signori” le emozioni non mancheranno di certo! Vediamo cosa succederà nella puntata di martedì. La: Cruz su tutte le furie. Petra sospettata dai servi (in pericolo) Cruz ha visto casualmentefare il cuoco in cucina ed è arrabbiatissima con lui e con gli altri domestici che l’hanno coperto: la marchesa potrebbe mandarli via e loro logicamente hanno paura. Pensano che sia stata la solita” Petra a svelarle il segreto. Simona la interroga insieme a Candela: la colpa è davvero della cameriera della padrona? Cruz e Alonso decidono. Jimena in difficoltà e i “futuri suoceri si dicono ...