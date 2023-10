La Promessa anticipazioni 5 Settembre | Cruz scopre Lope in cucina

Leggi su mediaturkey

(Di lunedì 4 settembre 2023)scende ine nota la presenza di. Si arrabbia con la servitù e giura che prenderà provvedimenti. La servitù intuisce che a parlare con i signori potrebbe essere stata Petra. Maria e Teresa hanno la conferma che sia stata lei perché riescono a farla confessare.e Alonso discutono su come farla pagare al servizio. Dopo un primo momento di disaccordo i due decidono che procederanno con il licenziamento di, Simona e Candela, appena riusciranno a formare una nuova squadra in. Nel frattempo, Manuel, allettato in stato letargico, ha delle convulsioni e il medico cerca di indagare la causa del suo malessere. Jana è preoccupata per le condizioni di Manuel e vorrebbe poter fare qualcosa. Jimena, al contrario, è turbata dalla vista di Manuel in queste ...