La moda al centro della Mostra di Venezia

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 4 settembre 2023) I look più belli delle prime cinque serate Dal 30 agosto si sta svolgendo al’80° edizionedel cinema di, uno degli eventi più attesi in Italia. Ladel cinema, conosciuta in tutto il mondo per essere lacinematografica più importante del Bel Paese, non è però solo una vetrina per film italiani e stranieri. Sin dalla sua prima edizione, nel 1932, è infatti un tripudio die una passerella per attori, modelle e personaggi dello spettacolo, sia italiani che stranieri, che sfilano sul red carpet di Palazzo del Cinema, attirando l’attenzione sui loro abiti, accessori e gioielli. Nelle prime cinque serate dell’80° edizionesono già tantissimi i look che hanno incantato il ...