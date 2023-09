La minaccia dei lupi allarma l’Ue | a rischio lo status di «specie protetta» | tra le vittime anche il pony di von der Leyen

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Presto il lupo potrebbe non godere più dellodi «» all’interno dell’Unione Europea. Ad annunciare la novità è la presidente della Commissione Ursula von der, che ha aperto una consultazione pubblica e invitato le comunità locali – oltre a tutte le parti interessate – a comunicare i dati aggiornati sulla popolazione deinella propria area di competenza. L’obiettivo dell’esecutivo europeo è conoscere con esattezza il numero diche vivono all’interno dei confini Ue. In alcune regioni, scrive von der, la concentrazione di«è diventata un pericolo reale per il bestiame e potenzialmenteper l’uomo». Per questo la presidente della Commissione ha invitato «le autorità locali e nazionali ...