La mamma di Michael Zanera | morto a Brandizzo | «Prima della tragedia mi mandò la foto del crocifisso | mi chiese | “Che vorrà dire?”»

Solo che a un certo punto quellacosì strana e originale viene portata via, perché c'è un ... Almeno fino a quando in casa sua non arriva. Anche lui era stato ospite di Michelle, prima ...... i corpi senza vita di cinque operai manutentori, tutti italiani: Kevin Laganà 22 anni,... Conclude con parole forti e senza speranza Rosaria Demasi Plati, ladi Giuseppe, operaio della ...

La mamma di Michael Zanera, morto a Brandizzo: «Prima della tragedia mi mandò la foto del crocifisso, mi... Corriere della Sera

DALLA NOSTRA INVIATA VERCELLI — «Io non giudico nessuno, tantomeno lui. È un lavoratore, era lì per dare da mangiare ai suoi figli e immagino che oggi sia un uomo morto dentro. Non mi permetto di but ...Un dolore senza fine quello dei parenti delle vittime del disastro di Brandizzo. "Inaccettabile andare avanti così", la mamma di Michael Zanera, "ora chiediamo giustizia" il papà dell'operaio più giov ...