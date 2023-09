La Madonna di Trevignano avvistata | vola in cielo col drone | il video

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ladiin, col. L'avvistamento neldiromano, la cittadina sul lago di Bracciano a Nord della capitale, divenuta celebre per la "veggente" Gisella Cardia: un, infatti, ha trasportato neluna statua mariana sopra il campo di via delle...

Lache vola nel cielo. Sembra un miracolo, ma è solo un trucco, l'ennesimo del circo diromano, la cittadina che sorge sul lago di Bracciano. Ancora una volta la veggente Gisella ...Recentemente, le apparizioni mariane sono tornate a far discutere con la vicenda, a tratti abbastanza grottesca, diRomano . Secondo la presunta veggente, Gisella Cardia, la...Le presunte apparizioni delladihanno mostrato il confine fin troppo labile tra religione "istituzionale" e superstizione. Il caso impazza per mesi sui media, le affermazioni e gli atteggiamenti della presunta ...

La Madonna di Trevignano vola in cielo (col drone): ultimo colpo di teatro della veggente o manovra dei suoi … Repubblica Roma

Siamo curiosi di conoscere la mente geniale che ha messo in scena questo obbrobrio. Noi fedeli della Madonna di Trevignano siamo seri». La situazione si è presto polarizzata, con alcune persone ...E, puntuale come sempre, nemmeno questo settembre poteva mancare l'ormai celebre appuntamento con la veggente di Trevignano: come ogni 3 del mese, anche ieri la Madonna ha fatto la tanto attesa ...