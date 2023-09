La Luna è una severa maestra Spagnulo spiega perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) Negli anni Sessanta Robert Heinlein pubblicò “Laè una” uno dei suoi migliori romanzi di fantascienza che narra della ribellione dei coloni che vivono e lavorano in città costruite sotto la superficiere nel 2075. La loro vita però è dura e aspra sia per le ostili condizioni ambientali sia per il dispotico dominio dei terrestri che esigono materie prime per soddisfare i bisogni del pianeta divenuto quasi invivibile per il sovrappopolamento. Dopo aver bombardato la Terra con le stesse catapulte elettromagnetiche con cui spediscono i materiali estratti sulla, i coloni alla fine ottengono l’indipendenza e possono ambire a vivere in autonomia la loro vita sotterranea. Ecco che il titolo di questo articolo vuole richiamarsi al romanzo di Heinlein, non tanto per le ipotetiche ...