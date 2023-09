La lotta per il titolo di bomber della Serie A

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'attuale campionato diA sta vivendo un inizio di stagione nel quale a farla da padrone, sono principalmente le squadre milanesi, che a loro volta possono vantare due goleador di tutto rispetto in lizza per lo scettro di capocannoniere. Da un lato c'è il Milan, la cui campagna acquisti ha già dato ottimi frutti, e dall'altro c'è l'Inter, che ha sconfitto pesantemente la Fiorentina nell'ultima partita, raggiungendo così in cima alla classifica, proprio i rossoneri. A trascinare le due squadre meneghine ci sono in questo momento, due giocatori assi del goal, tra i favoriti candidati a vincere ildi capocannoniere di quest'anno.Giroud e LautaroOlivier Giroud, nonostante la sua età, continua ad essere un ottimo realizzatore di reti, dominando il reparto offensivo, con la propria prestanza fisica e il suo innegabile talento. Il campione del ...