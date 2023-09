La Juventus stende l’Empoli | il Lecce giustizia la Salernitana

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si chiude la domenica del 3° turno di campionato con le partite serali. Lavince e convince contro, battendo gli uomini di Zanetti per 0-2. A rivelarsi decisive sono state le reti di Danilo e Chiesa che hanno portato Allegri alla conquista di tre punti fondamentali per la classifica. L’altro match della serata L'articolo proviene da Il Difforme.

E' un Pescara davvero travolgente: Zeman mette k.o. la Juventus La Gazzetta dello Sport

