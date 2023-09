La goccia fredda irrompe sull' Italia E Giuliacci fa tremare il sud-Italia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) In seguito a qualche giorno in cui il clima è tornato caldo ma godibile si ripiomberà nel maltempo. La previsione è del colonnello Mario, che annuncia l'arrivo della “”: “I modelli meteo hanno fiutato l'arrivo di un vortice balcanico. Ci sarà uno stop del clima estivo per alcune regioni, quelle più vicine a questo ciclone. Si tratta di un'area di bassa pressione in quota che si muove di moto retrogrado, ovvero da est verso ovest. Non ci sarà un minimo profondo di bassa pressione al suolo, questo però non impedirà la formazione di piogge e temporali anche di forte intensità, ma molto locali e non organizzati. Ovviamente, il tutto unito a un calo delle temperature anche marcato per le regioni del sud-est”. L'analisi dell'esperto continua sul sito meteo.it: “Tutto si è originato a ...