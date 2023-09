La Geo Barents soccorre 31 migranti in mare | un terzo sono minori

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nelle immagini le operazioni di soccorso da parte del team della Geo, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, di un'imbarcazione con 31, tra cui donne e bambini, in ...

Nelle immagini le operazioni di soccorso da parte del team della, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, di un'imbarcazione con 31 migranti, tra cui donne e bambini, in difficoltà in zona Sar libica. Un terzo di loro sono minori, di ...Attraccherà a Bari la, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, dopo il salvataggio di 31 persone avvenuto questa mattina. Le autorità italiane hanno assegnato lo scalo del capoluogo pugliese quale ...Trentuno persone - tra cui donne, uomini e bambini - sono state soccorse dalla, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, nel Canale di Sicilia. Un terzo di loro sono minori, di cui la metà minori non accompagnati. Le autorità italiane hanno assegnato ...

Migranti: 31 salvati dalla Geo Barents, assegnato porto di Bari - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 4 set. (askanews) - Nelle immagini le operazioni di soccorso da parte del team della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, di un'imbarcazione con 31 migranti, tra ...Nelle scorse ore sono state 31 le persone soccorse dalla nave Geo Barents nel Canale di Sicilia. Un terzo dei migranti presi a bordo sono minori, la metà dei quali non accompagnati. Alla nave di ...