La genitorialità frammentata | la fertility coach e il secolo dei consulenti

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’altro giorno stavo guardando una tv locale e c’era un cartomante. Mi chiedevo chi mai si facesse ancora fare le carte da quando esistono i social, ma ecco che prende la telefonata di una donna di trentasette anni, lei gli spiega che ha un marito di quarantaquattro anni ed è da molto tempo che stanno provando ad avere un figlio, figlio che non arriva. Gli racconta che sta facendo delle cure in ospedale per la fertilità, e gli chiede se riuscirà mai a rimanere incinta. Lui le risponde che non può dare informazioni sulla salute perché ha un’etica, al contrario deisu Instagram. Fa un giro di carte veloce, le dice che avrà un figlio, lei piange a dirotto, mette giù. Perché la signora ha chiamato il cartomante invece che la? Forse ha finito i soldi per la connessione internet? Ed è così che siamo arrivati al ...