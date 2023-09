La Ferrari SF90 Spider con strisce asimmetriche è un pezzo unico

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sembra che l’asimmetria sia la nuova tendenza del team di progettazione. Dopo i sedili blu e rossi non abbinati della Roma a tema Tour de France, il programmaTailor Made ha appena presentato unacommissionata con una striscia unica per un cliente che probabilmente non ha un disturbo ossessivo della simmetria.