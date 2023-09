Iacopo Melio non lo nasconde: leggere quel 'Cerco marito sanissimo' nel post di Arisa gli ha dato fastidio. Per questo ...... ma il caso vuole che la giunta del Sindaco leghista vedeil sito della ex - caserma piave ... E uno spazio dedicato anche allee all'inclusione, uno spazio che educa alla responsabilità ...... di fratelli e sorelle senza fissa dimora, dei malati, delle persone con, dei carcerati ... il sistema della previdenza sociale danon basta a erogare tutti i servizi ai cittadini, se in ...

"La disabilità è solo una caratteristica": Melio risponde al post matrimoniale di Arisa - Luce Luce