«Kim Jong-un in Russia per discutere di armi con Putin» | secondo il New York Times l’incontro a Vladivostok

(Di lunedì 4 settembre 2023) Kim-un andrà inper incontrare Vladimirdell’invio di piùper la guerra in Ucraina. Lo rivela il New, citando fonti ufficiali statunitensi e dei paesi alleati.tra i due leader dovrebbe avvenire questo mese, nell’ambito dell’Eastern Economic Forum che si terrà adal 10 al 13 settembre, presso il campus della Far Eastern Federal University. Kim-un dovrebbe raggiungere, non distante dal confine russo con la Corea del Nord e la Cina, a bordo di un treno blindato, in una rara visita del leader di Pyongyang fuori dal suo Paese. Visita che avviene pochi giorni dopo quella di una delegazione nordocreana che ha raggiunto ...

