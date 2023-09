Kiev | ' droni russi esplosi in territorio rumeno' Bucarest lo nega

russi Shahed si sono schiantati e sono esplosi in territorio rumeno durante il massiccio attacco di Mosca, la notte scorsa, nella zona del porto di Izmail: lo ha dichiarato il portavoce del ...Nonostante alcune difficoltà, le forze diavanzano nella controffensiva . Un progresso evidente nella regione meridionale, dove le truppe ucraine hanno superato la prima linea di difesa russa vicino a Zaporizhzhia e ora si dirigono verso ...Leggi Anche Tutti i paradossi della "guerra dei" trae Mosca: dai costi per la Difesa alla "caccia" per la produzione A questo si aggiungono vari video ( come questo pubblicato dal ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Droni russi Shahed si sono schiantati e sono esplosi in territorio rumeno durante il massiccio attacco di Mosca, la notte scorsa, nella zona del porto di Izmail: lo ha dichiarato il portavoce del mini ...