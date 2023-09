Piano, con piu' di qualche difficolta', ma la controffensiva ucraina. Specialmente a sud, dove ormai sono molte le conferme che le truppe dihanno rotto la prima difesa russa nei pressi di Zaporizhzhia e adesso si trovano in direzione delle seconde linee di ...... uno degli ostacoli per l'avanzata ucraina è rappresentato dall'imminente stagione delle piogge autunnali, con il terreno fangoso che sarà un ostacolo non da poco, motivo per cuista cercando di ...Leggi anche Ucraina, Zelensky: "Voglio un nuovo ministro della Difesa" Ucraina - Russia, controffensiva: "Abbiamo sfondato" Ucraina - Russia, Usa: "". Mosca prepara missili Satan 2 ...

Kiev avanza a sud, Zelensky silura ministro della Difesa

Piano, con piu' di qualche difficolta', ma la controffensiva ucraina avanza. Specialmente a sud, dove ormai sono molte le conferme che le truppe di Kiev hanno rotto la prima difesa russa nei pressi di ...Le forze ucraine hanno liberato finora 47 chilometri quadrati di territorio vicino alla città occupata di Bakhmut, nell'est del Paese, di cui tre la settimana scorsa: lo ha reso noto su Telegram la vi ...