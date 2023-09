Kasper Schmeichel trova squadra | è il nuovo portiere dell’Anderlecht

Commenta per primoè rimasto svincolato al termine della passata stagione e, almeno fino ad ora, non ha ancora trovato squadra. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws è a un passo dalla firma ...Prendiamo i portieri, ad esempio: sono ancora liberi De Gea ,e Handanovic. Il primo era in odor di chiamata dal Real Madrid, che poi però ha cambiato idea. Lo sloveno, ...può tornare in Premier League. Si accende il mercato anche dei portieri e in tale ottica il Chelsea è ancora protagonisti della sessione estiva di trattative. Il portiere danese, ...

Kasper Schmeichel trova squadra: contratto annuale con l'Anderlecht Goal Italia

Dopo la risoluzione col Nizza ecco una nuova avventura per il portiere, figlio del grande Peter: giocherà in Belgio.Tra questi l’Anderlecht che, stando a quanto fatto trapelare da Fabrizio Romano su Twitter, sembra essere ad un passo dalla chiusura del colpo Kasper Schmeichel. Il figlio d’arte si prepara a firmare ...