Kanye West e Bianca Censori banditi da una società di motoscafi a Venezia | “atti osceni a bordo”

(Di lunedì 4 settembre 2023)ancora al centro delle polemiche: la coppia, inf, è stata bandita da unadidia seguito della pubblicazione di alcune immagini che ritraevano i due in atteggiamenti intimi adell’imbarcazione.da unadicoi pantaloni abbassati echina, con la testa su di lui: scche avevano fatto il giro del mondo mettendo in imbarazzo ladi. Così ...

e la moglie sono stati banditi da Venezia perché paparazzati in atteggiamenti osé. Ecco cosa è successoe sua moglie Bianca Censori tornano a far parlare di sé. La coppia è ...La coppia beccata in atteggiamenti intimi e bordo di un'imbarcazione. Le foto hanno fatto il giro del ...e sua "moglie" Bianca Censori sono stati banditi a vita da una società di noleggio di motoscafi di Venezia dopo aver dato scandalo sul Canal Grande. La coppia si è fatta beccare in ...

Kanye West e la moglie Bianca Censori banditi dalla società di motoscafi a Venezia dopo le «effusioni» in... Corriere della Sera

Dopo le foto che hanno fatto gridare allo scandalo, Kanye West e Bianca Censori non sono più i benvenuti per una compagnia di motoscafi ...Kanye West e la moglie Bianca Censori l’hanno fatta grossa. Nei giorni scorsi sono circolate immagini di un loro momento di passione e intimità a bordo di un barca di Venezia. I due sono così stati ...