Kanye West e Bianca Censori banditi a vita dalle barche veneziane | «Non sono più i benvenuti»

e la moglie sono stati banditi da Venezia perché paparazzati in atteggiamenti osé. Ecco cosa è successoe sua moglie Bianca Censori tornano a far parlare di sé. La coppia è ...La coppia beccata in atteggiamenti intimi e bordo di un'imbarcazione. Le foto hanno fatto il giro del ...e sua "moglie" Bianca Censori sono stati banditi a vita da una società di noleggio di motoscafi di Venezia dopo aver dato scandalo sul Canal Grande. La coppia si è fatta beccare in ...

Kanye West e la moglie Bianca Censori banditi dalla società di motoscafi a Venezia dopo le «effusioni» in... Corriere della Sera

ROMA – Kanye West e la moglie Bianca Censori non sono più graditi sui tipici taxi su acqua di Venezia dopo lo scandalo hot balzato agli onori della cronaca la scorsa settimana. Il 46enne è stato ...Dopo le foto-scandalo che immortalavano West con i pantaloni abbassati la compagnia di noleggio barche ha preso una posizione drastica ...