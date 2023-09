Kanye West e Bianca Censori a Venezia | espulsi per atti osceni VIDEO

Il rapper è stato fotografato in atteggiamenti intimi con la fidanzata sul Canal Grandee sua "moglie" Bianca Censori sono stati banditi a vita da una società di noleggio di motoscafi di Venezia dopo aver dato scandalo sul Canal Grande. La coppia si è fatta beccare in ...Da quando sono in giro per l'Italia,e Bianca Censori non hanno mai smesso di dare scandalo . La coppia di "sposini" (virgolette necessarie dato che, a quanto pare, il matrimonio celebrato a Beverly Hills lo scorso gennaio non ...is clearly having a good time with his wife Censori.pic.twitter.com/anKbnjtopz - Joyviva Nation™ (@Ijoyviva) August 30, 2023 Estratto dell'articolo di Giorgia Greppi per www.mowmag.it ...

Kanye West e la moglie Bianca Censori banditi dalla società di motoscafi a Venezia dopo le «effusioni» in... Corriere della Sera

Solo perché sei Kanye West puoi permetterti una scena del genere sotto gli occhi di tutti a Venezia o in qualunque altra parte del mondo E’ accaduto in Italia, nel bel mezzo di un importantissimo ...Kanye West è stato paparazzato con la moglie Bianca Censori a Venezia. Alcuni momenti del loro giro in barca sono diventati virali e nelle ultime ore sono tantissime le ipotesi che girano ...