Juventus Women | Montemurro | “La partenza è stata positiva | c’è grande euforia”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il tecnico dellafemminile Joe, durante la conferenza stampa che anticipa la partita contro l’Okzhetpes, che si terrà mercoledì all 13.00, parla così della squadra bianconera: “L’approccio che dovremo avere contro l’Okzhetpes dovrà essere un approccio umile e dovremo imporre il nostro gioco come abbiamo provato a fare in queste prime amichevoli stagionali. Abbiamo lavorato sull’obiettivo di fare il nostro gioco, lavorando sui nostri principi e sulla crescita del calcio propositivo”. Commenta poi il mercato estivo e le dinamiche della squadra: “Sono molto entusiasta della campagna acquisti. Sono arrivati profili davvero interessanti e già nelle prime amichevoli si sono visti segnali estremamente positivi. Le ragazze si sono dimostrate molto umili, convoglia di crescere nel Club. La, ...

Il tecnico delleprolunga di due anni il suo legame con la società, mettendo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2026'.Commenta per primo Come si leggs sul sito ufficiale della società bianconera, 'J oe Montemurro rinnova con la. Il tecnico delleprolunga di due anni il suo legame con la società, mettendo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2026. Proseguirà, quindi, quel legame strettosi nell'estate 2021, proseguirà il ...... Michela Franco (ex Cuneo e), Romina Pinna (ex Pomigliano e Napoli) e Beatrice Bruni (... Preliminare Coppa Italia Femminile " Il Programma Res" Freedom FC 2 - 0 Pavia Academy " ...

Ferrero incontra la Juventus Women prima della partenza per Francoforte Tutto Juve

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota con tutte le informazioni utili per la gara di Uefa Champions League.Il tecnico delle Juventus Women prolunga di due anni il suo legame con la società, mettendo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2026”.