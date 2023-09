Juventus Women | Gama | “Ci giocheremo le nostre carte”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il capitano della, Sara, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro le kazake dell’Okzhetpes, in programma mercoledì, alle ore 13:00, a Francoforte. La gara sarà valevole per il Mini Tournament di’s Champions League, che vede nel raggruppamento delle bianconere anche Eintracht Francoforte e Slovacko. A seguire, le vincenti delle due sfide si incontreranno poi il nove settembre per la finale che designerà la squadra che andrà avanti nella competizione e accederà al secondo turno preliminare. Ecco le sue parole: “Siamo cariche per questo inizio di stagione. Sono arrivate tante nuove giocatrici e la squadra è molto forte. Abbiamo lavorato bene in queste settimane per essere pronte in vista di questo primo appuntamento stagionale. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci ...