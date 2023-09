Juve | UFFICIALE | l'esito degli esami di Pogba e le condizioni di Gatti

Commenta per primo Come si leggs sul sitodella società bianconera, 'J oe Montemurro rinnova con la Juventus . Il tecnico delle Juventus Women prolunga di due anni il suo legame con la società, mettendo la firma sul rinnovo del ...Juventus, rinnovodel tecnico. C'è già stato pure l'annuncio del direttore dell'area tecnica delle bianconere. Ad un certo punto si è parlato, pure, di quello che sarebbe potuto essere un suo impiego in ......pubblicato da calciomercato.com sul suo profilodi Instagram. Alcuni tifosi dell'Atalanta hanno ironizzato sulla mancata presenza della Juventus nelle competizioni Uefa "Non c'è laeh ...

Juve, ufficiale l'addio di Bonucci: impatto negativo sul bilancio 2023 Calcio e Finanza

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Pogba e Gatti: "Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata ...attaccante estone classe 2003 che nella scorsa stagione ha collezionato 9 gol in 25 presenze (due reti nel nel derby d’andata contro la Juventus) con la Primavera di Giuseppe Scurto.