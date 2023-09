Josè Mourinho | il testimonial per le Grandi Coppe Europee di Sky

(Di lunedì 4 settembre 2023)è ildella nuova campagna sulledi Sky, ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e sulle piattaforme digitali. L’iconico allenatore portoghese è protagonista in occasione della ripartenza delle tre competizioni, il 19 settembre la UEFA Champions League e il 21 settembre la UEFA Europa League...

Zazzaroni a difesa di José. Il giornalista commenta così il difficile inizio di stagione della Roma Ivan Zazzaroni ha commentato la situazione della Roma sulle colonne del Corriere dello Sport. IL COMMENTO - "La Roma ...I dati confermano le difficoltà difensive della formazione diche in queste due settimane di stop, deve trovare la quadra magari cambiando modulo (tornare alla difesa a 4) o inserire nel ...Intanto perché per le prime quattro giornate non avràin panchina: tornerà contro il Servette, in Svizzera, il 30 novembre. E poi perché nell'elenco Uefa potrebbe non avere due nuovi ...