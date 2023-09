Italia-Usa | Dino Meneghin | “Ecco cosa devono fare azzurri per vincere”

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – L'deve giocare "la partita perfetta" contro gli Stati Uniti nei quarti di finale dei Mondiali di basket 2023. Parola di, leggenda della pallacanestro azzurra, che analizza all'Adnkronos la sfida in programma domani tra la Nazionale del ct Gianmarco Pozze la selezione a stelle e strisce di Steve Kerr. Da una parte Simone Fontecchio, Nicolò Melli, Stefano Tonut. Dall'altra, un team di stelle – magari non superstar – con Paolo Banchero nel roster. "I ragazzi hanno dimostrato grande carattere personalità e questo mi fa ben sperare per la sfida di domani che sembra una missione impossibile ma invece, se ci credono fino in fondo, potrebbe non esserlo", dice. "La sconfitta di ieri della squadra di Kerr contro la Lituania non fa testo, probabilmente hanno preso ...

Basket Mondiali Italia-Porto Rico 73-57: Azzurri ai quarti contro gli USA di Paolo Banchero Virgilio Sport

Il peggior incrocio possibile Forse sì. La sfida più affascinante da giocare Sicuramente si. L’Italia tornerà ad affrontare gli Stati Uniti in una gara ufficiale dopo 17 anni (Mondiali 2006 in Giapp ...Roma, 4 set. - (Adnkronos) - L’Italia continua a sognare ai Mondiali di basket, dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale: era da 25 anni che gli Azzurri non erano tra le migliori otto ...