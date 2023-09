Italia-Svizzera | vittoria dell’Italvolley | è la quarta consecutiva

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) –agli Europei maschili per l'Italvolley, che ad Ancona batte laper 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) in un PalaRossini che ha fatto sentire il suo calore con 4.036 presenti per un incasso pari a 108.964 euro. Ladi oggi conferma la prima posizione degli azzurri nella pool A con 4 vittorie e 12 punti, avanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie. Tra i primi verdetti della Fase a Gironi arrivano la certezza matematica della prima posizione di Slovenia nella Pool B e della Francia nella Pool D, gironi che si concluderanno domani. Presente oggi sulle tribune del PalaRossini, a supportare gli azzurri, anche il Campione del Mondo di fioretto maschile Tommaso Marini. Lo schermidore anconetano ha conquistato l'oro iridato lo scorso luglio ...

... avanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie Quarta vittoria consecutiva agli Europei maschili per l'Italvolley, che ad Ancona batte laper 3 - 0 (25 - 19, 25 - 23, 25 - ...Lanel primo set è rimasta vicina fino a cullare un 11 pari propiziato da attacchi fuori di Romanò e Giannelli, e un 12 pari col mani out di Weisigk. Ma a quel punto l'ha infilato 6 ...L'Italvolley di De Giorgi fa tappa ad Ancona dopo i successi a Bologna e a Perugia per affrontare la. Il pass per gli ottavi è già in tasca ma l'non si ferma. Gli azzurri non hanno pietà sugli elvetici e li spazzano via in 3 set (25 - 19; 25 - 23; 25 - 15). Ottima prestazione e ...

Europei volley, Italia senza problemi: con la Svizzera è 3-0. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Come da pronostico, l'Italia ha battuto la Svizzera 3-0 infilando il quarto successo (senza set al passivo) in altrettante partite all'Europeo di Pallavolo. Davanti al pubblico accorso al PalaRossini ...Italia sempre più in testa nel Girone A degli Europei 2023. Gli azzurri, infatti hanno battuto anche la Svizzera con un secco 3-0 (25-19, 25-23, 25-15), centrando la quarta vittoria su altrettanti ...