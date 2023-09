Italia | Spalletti prova il tridente per la Macedonia In lizza Chiesa | Retegui | Zaniolo | Immobile

(Di lunedì 4 settembre 2023) E l'va. Verso le partite decisive per l'Europeo del 9 settembre contro ladel Nord e del 12, a Milano, contro l'Ucraina. Nessun forfait dell'ultima ora, nessuna defezione, tutti i 29 azzurri convocati si sono presentati e hanno partecipato alla prima sessione di lavoro del neo ct azzurro, Luciano. Anche se chi ha giocato ieri ha terminato un po' prima rispetto a chi era sceso in campo con i propri club tra venerdì e sabato

...come sono state elencate verranno prese in esame perciò oggi concentriamoci sui Campioni d'...le cose sono ulteriormente cambiate infatti alla guida della squadra non vi è più Luciano...... per il terzino potrebbe presto aprirsi l'idea della fascia da capitano anche con la maglia dell'. Su questa ipotesi, Giuffredi ha dichiarat o: "Lo sa, ma se fosse lui sarebbe ......1.500 euro alle agenzie di stampa internazionali per coprire la conferenza stampa del CT. L'si vergogna di lui'. Comments comments

Italia, primo allenamento per Spalletti: che intensità a Coverciano! Corriere dello Sport

Allenamenti a Coverciano (foto dal profilo Twitter della Nazionale Italiana Calcio) Spalletti emozionato e sorridente. A bordo campo anche il capo delegazione azzurro Gigi Buffon, presentato oggi dal ...(Viola News) Inizia così l'era di Luciano Spalletti in Nazionale. E' infatti questa la frase pronunciata dal neo ct dell'Italia, che in questi minuti a Coverciano è protagonista del primo allenamento ...