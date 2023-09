Italia | Gravina | «Un’estate turbolenta | ma non per colpa nostra»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gabrieleha parlato alla conferenza stampa di presentazione di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione dell’Gabrieleè intervenuto prima della conferenza stampa di Presentazione di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione dell’. Di seguito le sue parole. «Per me la giornata di oggi rappresenta emozioni forti e dopo aver vissuto una estate, non per, oggi sono ancora di più soddisfatto perché so che questa squadra è in mani salde tra Spalletti come allenatore e Buffon come capo delegazione. Se è vero che ognuno di noi deve fare il massimo, credo che come presidente Federale con queste scelte ho fatto il massimo per onorare la maglia azzurra»

Gabrieleha parlato alla conferenza stampa di presentazione di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione dell'Gabrieleè intervenuto prima della conferenza stampa di Presentazione di Gianluigi Buffon come nuovo capo delegazione dell'. Di seguito le sue parole. "Per me la giornata di oggi ......l'. L'ex portiere è stato presentato ufficialmente oggi. La maglietta azzurra a maniche corte, l'emozione che un po' lo prende nonostante la lunga esperienza, Buffon ha parlato di tutto....Commenta per primo Durante la conferenza stampa di presentazione di Buffon come capo delegazione della Nazionale azzurra, Gabriele, presidente FICG, ha preso la parola: 'Sabato con Spalletti abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra e quella di oggi è un'altra bellissima giornata. Uno dei più grandi ...

Italia, Gravina: "Oggi inizia l'era Spalletti. Abbiamo dovuto rimediare a una crisi imprevista" L'Interista

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha introdotto Gianluigi Buffon ... Tra Spalletti e Buffon, l’Italia è in buone mani. Con queste scelte ho fatto il massimo per onorare la maglia azzurra».Un ritorno in azzurro per Buffon, che dell'Italia è recordman di presenze e con la quale ha vinto il mondiale del 2006. Oggi, nel primo giorno di raduno con Spalletti, Buffon è stato presentato ...