Italia | Gravina | 'E' stata un'estate turbolenta | non per colpa nostra Ora la Nazionale è in mani salde'

(Di lunedì 4 settembre 2023) Durante la conferenza stampa di presentazione di Buffon come capo delegazione dellaazzurra, Gabriele, presidente FICG, ha...

Questi sono ragazzi che hanno l'stampata nel petto e nel cuore'. Di Lorenzo sarà il nuovo ... Spalletti è l'uomo che rivoluzionerà il calcio italiano,non poteva scegliere meglio'. ...Il compito non è facile: Spalletti ha assunto il comando dell'dopo la sosta estiva senza ... "Grazie alla Federazione e al presidenteper avermi dato questo incarico. Sono stati giorni ...'Luciano Spalletti è un'offerta del destino che il presidenteha saputo cogliere al volo. Da Conte, l'non ingaggiava un ct che la precede come status. Un campione d'in carica. L'...

Italia, Gravina: "Oggi inizia l'era Spalletti. Abbiamo dovuto rimediare a una crisi imprevista" L'Interista

Un ritorno in azzurro per Buffon, che dell'Italia è recordman di presenze e con la quale ha vinto il mondiale del 2006. Oggi, nel primo giorno di raduno con Spalletti, Buffon è stato presentato ...COVERCIANO - Oggi è il giorno di Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus sarà presentato ufficialmente alla stampa come nuovo capo delegazione dell'Italia.