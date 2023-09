Italia | Buffon si presenta | “Mancini? Scelta inaspettata | ma Spalletti è l’uomo giusto”

Vorrei un'generosa, vinciamo se siamo generosi, non se siamo solo forti'. Sull'argomento è intervenuto a inizio conferenza anche il presidente Gravina : 'Orgoglioso della scelta di, ...Ma questa volta h o la sensazione che l'abbia trovato l'uomo giusto al momento giusto , e ...poi fa alcuni nomi. 'A cominciare da Vicario, con un'esperienza importante in Premier League; ...Ma questa volta ho la sensazione che l'abbia trovato l'uomo giusto al momento giusto, e non sto parlando di me'. Gravina: "La maglia azzurra è la seconda pelle di" 'La maglia azzurra ...

Italia, Buffon nuovo capo delegazione: "Non sarei all'altezza di essere come Vialli"

Il presidente della Federcalcio pungola l'ex Commissario Tecnico della Nazionale, dimessosi a poche settimane dai prossimi impegni degli Azzurri.Il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio, Gianluigi Buffon, è stato presentato a Coverciano, nel suo nuovo incarico per gli azzurri. "E penso che anche in questa nuova veste il ...