Italia | Buffon | 'Non sono all'altezza di Vialli Spalletti? Uomo giusto al posto giusto E su Bonucci e Donnarumma'

Gabriele Gravina ha parlato alla conferenza stampa di presentazione di Gianluigi come nuovo capo delegazione dell'Italia. La sua presenza in questo ruolo è emblema di grandissima coerenza: la maglia azzurra ce l'ha come seconda pelle, è una componente fondamentale nella sua vita.

'L'eredità di Vialli Il ricordo di Gianluca è immenso e bellissimo'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono molto felice, ringrazio il presidente Gravina, ...Gianluigi Buffon ha parlato per la prima volta in qualità di nuovo Capo Delegazione della Nazionale Italiana.