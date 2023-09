Ismett-Upmc | Professore Francesco Musumeci entra nel team “Centro Cuore”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 settembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Ilnel” dell’. Assumerà il ruolo di Senior Consultant in Cardiac Surgery. Oltre all’attività chirurgica, ilsvolgerà un ruolo di fondamentale importanza nella formazione medica e nella organizzazione di una rete integrata con i reparti di cardiologia (nota come Heartintraospedaliera). Questo sforzo sinergico mira a ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico per i pazienti garantendo loro un’assistenza ancora più completa ed efficace.Specialista in Chirurgia Generale e Cardiochirurgia,si è formato presso importanti ospedali a Londra ...