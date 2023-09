“Io e Messi all’inferno” | Neymar e il retroscena al veleno sul PSG

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nelle scorse settimanesi è trasferito dal PSG all’Al-Hilal per 80 milioni di euro. Un trasferimento fortemente voluto dal calciatore brasiliano che, ormai da tempo, nonostante le tante vittorie, aveva manifestato un certo malcontento nella sua esperienza a Parigi. Un’esperienza diventata… infernale. L’inferno diIntervistato da “O Globo”,ha parlato delle difficoltà ormai insostenibili della sua avventura al PSG che, a suo dire, sono state condivise da Leo, altro addio di lusso del mercato estivo dei parigini. “Ero molto felice per lui, per la sua stagione, anche se sapeva tutto – ha dichiaratoin merito a– È andato in paradiso con l’Argentina, ha vissuto l’inferno a Parigi. Lui e io abbiamo passato l’inferno. Si arrabbiavano per niente contro ...

