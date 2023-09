Inzaghi dribbla | «Scudetto? Oggi a Lissone per parlare con Rocchi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) Simoneha volutore le domande sull’Inter e sulla lottaall’uscita dall’incontro afrae i club DRIBBLING ? Simone, all’uscita dalla sede Var diper l’incontro odierno tra il designatoree i club di Serie A, hato alle domande sull’inizio di stagione e sulla lotta: «Siamo venuti qua a questo incontro, è andato bene. Inter e Milan favorite per lo? Abbiamo parlato di arbitri, abbiamo fatto un incontro con». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...