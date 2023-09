Investito e ucciso da un treno mentre assiste ai fuochi d' artificio

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un giovane di 27 anni è statoda unin transitova allo spettacolo pirotecnico a conclusione deli festeggiamenti per San Francesco di Paola organizzati come tradizione nella frazione di Campora ad Amantea, Calabria. La tragedia è avvenuto nella tarda serata di domenica 3 settembre. L'uomo stavando aid'insieme ad altre persone e non è ancora chiara la dinamica dell'incidente mortale. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti.

