Investimenti e stabilità del Mediterraneo Tutti i protagonisti del Forum Italo-Saudita

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) Con la sigla di un Memorandum of Understanding tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella persona del ministro Adolfo Urso, e il ministero deglidel Regno dell’Arabia, rappresentato dal ministro Khalid Al-Falih, ha preso il via il primosugli. Arabiae Italia insieme contribuiranno allanella regione delallargato e del Corno d’Africa. Ne è convinto il ministro Urso. Si è trattato di un avvenimento molto importante per la storia delle relazioni commerciali e imprenditoriali tra i due Paesi con 1300 imprese partecipanti. In questo modo i nostri due Paesi “potranno, con le loro imprese, partecipare allae allo ...