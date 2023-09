Inter | tre giornate da record per Inzaghi | un dato non si verificava dal 1966

L'cala il poker e travolge la Fiorentina. A punteggio pieno dopogiornate, la squadra di Inzaghi supera 4 - 0 i viola e aggancia in vetta il Milan, in vista del derby che ci sarà dopo la sosta ...'Abbiamo fattoottime partite, i ragazzi lavorano bene con grandissimo spirito, contagioso per noi dello staff, ... L'allenatore dell'Simone Inzaghi commenta così la vittoria per 4 - 0 a San ...Ci sono squadre più attrezzate come, Napoli e Milan che hanno obiettivo di vincere lo scudetto. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati a loro perché nel calcio non si sa mai e fra...

Inter - Fiorentina (4-0) Serie A 2023 la Repubblica

Tre vittorie su tre. Tre clean sheet su tre. Otto gol fatti e zero subiti. L'Inter di Simone Inzaghi inizia al meglio la stagione e spazza via dubbi e critiche di un'estate intera. Una squadra ...Terza vittoria in tre partite per l'Inter che oggi ha archiviato con un netto 4-0 la pratica Fiorentina. Decidono la sfida un gol di Thuram, una doppietta di Lautaro Martinez e un calcio di rigore ...