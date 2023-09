Inter | Thuram pensa al derby | «Pressione? Giochiamo per questo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Marcus, attaccante dell’, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina dove ha segnato e fornito l’assist per Lautaro Marcus, attaccante dell’, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina dove ha segnato e fornito l’assist per Lautaro. Le sue dichiarazioni:– «Una partita con moltamaa calcio per queste partite. Da noi non esistono titolari persiamo una grande squadra».