Inter - Milan | ci attende un derby fantastico

(Di lunedì 4 settembre 2023) Aspettavamo una risposta, è arrivato un urlo, un boato, anzi, un boato quadruplo, quello di San Siro. Meglio di così ildio non poteva nascere, tutt'e due in testa da sole, tutt'e due a ...

Il meglio dell'è stata la capacità di aspettare e colpire (si chiama strategia) con i suoi attaccanti, con Thuram (gol, assist e rigore procurato) e Lautaro Martinez (doppietta). E ha fatto ...sono le squadre protagoniste delle prime quattro sfide di UEFA Champions League in esclusiva per Amazon . Sono state rese note le prime partite della fase a gironi della massima ...Un bottino che al momento sarebbe valso l'ottavo posto alle spalle di, Lecce, Juventus, Atalanta, Napoli e Verona. Gli scivoloni di Mancini e Smalling contro la Salernitana, Rui Patricio ...

Inter-Milan, il derby dei nazionali: Lautaro e Pulisic gli ultimi a rientrare Calciomercato.com

Il primo giorno della sosta per le Nazionali è diventato l’occasione per allenatori ed arbitri di organizzare un incontro al centro VAR di Lissone dopo episodi dubbi e polemiche delle prime tre ...Il campionato è andato in pausa per dare spazio alle nazionali; il primo scorcio di stagione ha detto che la questione scudetto potrebbe essere affare di Milano. E’ chiaramente troppo presto per dare ...