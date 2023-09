Inter | Lautaro Martinez da record | il dato sull’inizio di stagione

(Di lunedì 4 settembre 2023)sta vivendo uno dei periodi più virtuosi della sua carriera in nerazzurro. Per lui ilè impressionante: un gol ogni 52 minuti

Stefano Sensi resta fuori dalla lista Champions dell'. Il centrocampista è stato escluso dai giocatori convocabili per i match europei per lasciar ... De Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Thuram,...1 Era attesa e non si è fatta aspettare più di tanto. L'ha diramato attraverso i suoi canali social e il suo sito ufficiale l'elenco dei giocatori ... Marko Arnautovic, Marcus Thuram,...L 'ha pubblicato sul proprio sito la lista dei convocati per la fase a gironi della Champions ...Martinez 12. Raffaele DI GENNARO 14. Davy KLAASSEN 15. Francesco ACERBI 16. Davide FRATTESI ...

L’Inter ai piedi di Lautaro Martinez, diventato il nuovo capitano dei nerazzurri dopo i numerosi addii estivi. A Milano ormai dal 2018, Martinez sta vivendo uno dei periodi più virtuosi della sua ...In Roma-Milan 1-2, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è diventato l'unico allenatore ad aver affrontato per almeno 5 volte Josè Mourinho senza aver mai perso: in 5 confronti contro l'attuale allenat ...