Inter in Champions League | ecco l’elenco dei calciatori

(Di lunedì 4 settembre 2023) Klaassen in lista, out Sensi: tutti i nomi L’ha trasmesso alla Uefadeiche prenderanno parte alla fase a gironi della2023/2024. Ci sono i nuovi arrivi Benjamin Pavard e Davy Klaassen, out Stefano Sensi. Questocompleto. Portieri: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Emil Audero. Difensori: Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni. Centrocampisti: Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Davy Klaassen, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Carlos Augusto, Federico Dimarco. Attaccanti: Marko Arnautovic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Klaassen in lista, out Sensi: tutti i nomi L'I nter ha trasmesso alla Uefa l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi dellaLeague 2023/2024 . Ci sono i nuovi arrivi Benjamin Pavard e Davy Klaassen, out Stefano Sensi. Questo l'elenco completo . Portieri: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Emil Audero. Difensori: ...L'ha trasmesso alla Uefa l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi dellaLeague 2023/2024. Ci sono i nuovi arrivi Benjamin Pavard e Davy Klaassen, out Stefano ...Attraverso un comunicato ufficiale, l'ha annunciato la lista dei 25 calciatori scelti per prendere parte allaArriva l'annuncio dell'sulla listaLeague di quest'anno: ecco le scelte fatte da Simone Inzaghi per il club nerazzurro. MILANO ...

L’Inter comunque esce rafforzata dalla scorsa stagione, avrebbe anche meritato di vincere la Champions League per me». L’articolo Inter-Fiorentina, Marianella: «La squadra guadagna dal cambio ...“La vena realizzativa di Lautaro Martinez, l'ottimo inizio di Thuram, l'affidabilità della fase difensiva, la consapevolezza nei propri mezzi dei reduci dalla finale di Champions e la voglia dei nuovi ...