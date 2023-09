Inter-Fiorentina | Thuram infiamma San Siro col primo goal

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il mese di settembre non smette d’appassionare i tifosi, anche grazie allo strascico della sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto delle migliori società è totalmente cambiato, raggiungendo finalmente l’assetto definitivo tanto agognato da sfoggiare all’no dell’ambito rettangolo verde. Dunque ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per le prime partite della Serie A 2023/2024. Ad incorniciare il terzo weekend del nuovo campionato è stata anche il match tra, durante il quale anche ildi Marcussi è rivelato fondamentale. Scopriamo insieme cosa ha portato alla sonora vittoria per 4-0 contro la Viola., ...